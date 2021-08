Nieuw duo vormt raad van bestuur HWW zorg

Paul van Wingaarden en Greetje de Grooth vormen vanaf 1 oktober de nieuwe raad van bestuur van HWW zorg. Zij vervangen Geert Becks die statutair bestuurder a.i. is sinds maart 2021. Van Wingaarden is op dit moment bestuurder bij Vecht en IJssel en De Grooth komt over van LUMC.

Van Wingaarden heeft eerder bestuurlijke ervaring gehad bij bijvoorbeeld het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam. “Bovendien is hij ervaren wat betreft het verder ontwikkelen van integraal management en ondersteunende diensten, het vernieuwen van de dienstverlening en renovatie en nieuwbouw van vastgoed in de zorgsector”, aldus HWW Zorg.

Greetje de Grooth is opgeleid als cardioloog en was bij het LUMC hoofd Strategische Programma’s en plaatsvervangend directeur Directoraat Kwaliteit en Patiëntveiligheid. Zij zit verder in de toezichtsraden van Cordaan en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. HWW Zorg merkt op dat ze ervaren is in het samenbrengen van interne en externe partners en het “ontschotten” in de zorg, met als doel de kwaliteit van zorg te bevorderen en de cliënt hierbij centraal te zetten.

De Grooth en Van Wingaarden hebben de opdracht om de organisatie naar de volgende fase van haar ontwikkeling te brengen zodat HWW zorg onderscheidende en toekomstbestendige zorg kan blijven bieden aan haar cliënten en bewoners, aldus de raad van toezicht.