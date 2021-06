Nieuw gezondheidscentrum in ziekenhuispand Slotervaart

In het oude ziekenhuisgebouw van MC Slotervaart in Amsterdam, dat in 2018 failliet ging, is donderdag een nieuw gezondheidscentrum geopend. Demissionair minister Tamara van Ark noemde het ziekenhuis bij de opening een “plek met een roerige geschiedenis”.

De afwikkeling rondom het faillissement was complex. De opening van het gezondheidscentrum ziet de minister als een enorme nieuwe kans. Zo’n vijftien verschillende zorgverleners hebben hun intrek genomen in het nieuwe Slotervaart Gezondheidscentrum. Het gaat daarbij om een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en een wijkverpleegkundige.

Zadelhoff

Het ziekenhuispand waar MC Slotervaart in huisde werd vorig jaar eigendom van vastgoedbedrijf Zadelhoff. Dit na een lange strijd met de gemeente. De zorgverleners zitten in de laagbouw van het pand, de voormalige polikliniek. Het is de bedoeling dat meer zorgvormen een plek krijgen op de hogere verdiepingen van het gebouw. Ook komen er verschillende vormen van huisvesting.

Zorgbedrijven

Wat voor zorgbedrijven hun intrek gaan nemen in het pand wordt nog bekeken. Het kan volgens hem bijvoorbeeld gaan om praktijken in de specialistische zorg. Een ander idee is om een oncologische afdeling te plaatsen van het nabijgelegen Antoni van Leeuwenhoek.

Woningen

Tot slot is Zadelhoff van plan om woningen te bouwen op het terrein. Dat moeten woningen worden voor mensen in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Voor deze mensen is het lastig om huisvesting te vinden in een dure stad als Amsterdam. Over de precieze bestemming van het terrein spreekt het vastgoedbedrijf nog met de gemeente. (ANP)