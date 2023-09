Nieuw hulpmiddel moet de instroom in Wlz terugdringen

Met een nieuw hulpmiddel kunnen toegangsmedewerkers bij gemeenten beter beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Wet langdurige zorg-aanvraag. Het maakt onderdeel uit van de afspraken die VNG in mei maakte over het terugdringen van de instroom in de Wlz.

De toegangscriteria zelf wijzigen niet. Het hulpmiddel helpt professionals van gemeenten en zorgaanbieders beter inschatten of een cliënt wel of niet in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Passende zorg en ondersteuning

Er zijn zorgen over de blijvend hoge instroom van ggz-cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz). Niet voor alle cliënten die nu instromen lijkt de Wlz de meest passende plek. VNG heeft daarom in mei bestuurlijke afspraken gemaakt met de Nederlandse ggz, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), MIND en VWS.

Met deze bestuurlijke afspraken willen partijen ervoor zorgen dat mensen met een ernstige psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag passende zorg en ondersteuning krijgen. Dit draagt niet alleen bij aan herstel van inwoners, maar ook aan een houdbaar zorgstelsel.

Toegangscriteria verduidelijken

Eén van de afgesproken maatregelen is om de toegangscriteria tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis te verduidelijken. Met behulp van betrokken partijen, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Argumentenfabriek is daarvoor een hulpmiddel ontwikkeld.

Het hulpmiddel helpt ook onderzoekers bij het CIZ die over aanvragen moeten beslissen. Het CIZ blijft de onafhankelijke toetsing uitvoeren.