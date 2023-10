Nieuw instroommodel moet Limburgse wachtlijsten en versnippering ggz tegengaan

Zestien Limburgse partijen, waaronder Mondriaan en Zuyderland, gaan samenwerken in een taskforce om de wachtlijsten voor de ggz terug te dringen. In de regio staan drieduizend mensen op de wachtlijst.

De Regionale Taskforce Wachtlijsten Zuid-Limburg heeft een instroommodel ontwikkeld. Dit model start op het moment dat de burger zich bij de huisarts meldt met mentale klachten. Uitgangspunt is hoe de huisarts, ggz en het sociaal domein beter kunnen samenwerken om sneller de best passende zorg te bieden. Waarbij niet behandelen ook altijd een mogelijkheid moet zijn. Of niet direct behandelen binnen de ggz, maar eerst aan andere zaken werken.

Interventies

Het model bevat drie interventies: het versterken van de kennis van de huisarts en praktijkondersteuner op het gebied van mentale klachten, het interdisciplinaire overleg tussen huisartsen, het sociaal domein en de ggz, en het verkennend gesprek met de burger waarin vanuit positieve gezondheid wordt gekeken naar wat deze nodig heeft.

Probleem is van ons allemaal

Het ggz-aanbod in Limburg is versnipperd. Hierdoor zijn er met name voor de specialistische zorg lange wachtlijsten. Sonny Burm, manager zorg en bedrijfsvoering ggz bij Zuyderland en voorzitter van de Regionale Taskforce Wachtlijsten: “Het wachttijdenprobleem is een systeemprobleem dat alleen is op te lossen als de verschillende onderdelen van dat systeem meewerken aan de oplossingen. De focus ligt nu te veel op de ggz die een probleem heeft. Maar het probleem is niet uitsluitend van de ggz, het is van ons allemaal: de huisarts, het sociale domein, de maatschappij. Iedereen moet dan ook bijdragen aan de oplossing.”

De samenwerkende partijen, inclusief zorgverzekeraars, gemeenten en huisartsenkoepels, verwachten vanaf 2024 met het model aan de slag te gaan.