Nieuw lid raad van bestuur Amsterdam UMC

Saskia Peerdeman is benoemd tot lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Zij is tevens benoemd tot decaan van de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit (VU).

De benoeming volgt op het vertrek van bestuursvoorzitter Chris Polman. Peerdeman zal de functie vanaf 1 november 2023 gaan uitvoeren.

Ervaring

Peerdeman is hoogleraar en neurochirurg. Zij is sinds 2005 verbonden als staflid neurochirurgie aan locatie VUmc. Daarnaast heeft zij in verschillende klinieken in de regio gewerkt. Sinds 2018 is Peerdeman werkzaam op beide locaties van Amsterdam UMC. Zij zal naast haar nieuwe functie actief blijven als neurochirurg.

Naast haar klinische werkzaamheden is Peerdeman sinds 2015 hoogleraar aan de VU. Op het gebied van professionele ontwikkeling. In 2018 werd zo ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sindsdien is ze ook vice-decaan onderwijs en opleiden.