Nieuw lid raad van bestuur Driestroom

Lisette Tijs is benoemd als nieuw lid raad van bestuur van Driestroom. Vanaf 1 januari 2024 start zij in haar nieuwe functie.

Tijs is sinds drie jaar werkzaam binnen Driestroom als directeur Kind, Jeugd en Gezin en P&O. Zij heeft ruime ervaring in zowel de gehandicaptenzorg als ook in de jeugdzorg.

Lisette Tijs

Tijs heeft een achtergrond in organisatieontwikkeling. Haar kennis en ervaring heeft zij onder meer opgedaan in beleidsmatige, projectmatige, veranderkundige en adviserende functies.

Tijs: “Graag zet ik mij vanuit deze nieuwe rol samen met onze organisatie, franchisenemers en ons netwerk verder in bij het realiseren van alledaags geluk voor de mensen die wij ondersteunen.

Interne kandidaat

Voorzitter raad van toezicht Aad Koster: “Na het onverwachte overlijden van Hans van Gestel in de zomer, moesten we na de eerste verwerking van de schok op zoek gaan naar een geschikte kandidaat. De raad van toezicht heeft met Lisette Tijs een interne kandidaat gevonden voor de functie als lid van de raad van bestuur. Zij kent de organisatie al goed en heeft veel in haar mars om – samen met voorzitter raad van bestuur Esther Nelissen – de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. Wij hebben veel vertrouwen in Lisette en zijn blij dat zij deze stap wil maken.”