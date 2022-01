Nieuw lid raad van toezicht BovenIJ ziekenhuis

Naast zijn toezichthoudende rol in het BovenIJ ziekenhuis is In ’t Veld partner en strateeg bij Bureauvijftig en ondernemer bij The Aging Group. Andere toezichthoudende rollen vervult hij bij het Martini Ziekenhuis Groningen en bij Catharina, thuis op Voorne.

Maatschappelijke opgave

“Het BovenIJ is een ziekenhuis dat zich hard maakt voor de grote maatschappelijke opgave zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor de vele ouderen in Amsterdam-Noord, maar juist ook flexibel en ‘state of the art’ voor de duizenden jonge mensen die er de afgelopen jaren zijn gaan wonen”, zegt In ’t Veld.

Digitale oplossingen

“Dat betekent samen ruimte zoeken voor innovatieve (digitale) oplossingen en denken over de schotten van de zorg heen, binnen de wetten en regels van het systeem, samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders in de regio. Dat spreekt mij erg aan. Beter Samen in Noord, waar het BovenIJ in participeert is daar een prachtig voorbeeld van.”