Het Helen Dowling Instituut heeft een nieuw lid voor de raad van toezicht gevonden. Vanaf 21 mei is Fabian Jacobs, directeur bij Max Ernst GGZ, toegetreden tot de rvt van het instituut. Hij volgt hiermee Stephan van de Vusse, bestuurder bij MoleMann Mental Health, op.

Het Helen Dowling Instituut biedt psychologische zorg aan mensen die getroffen zijn door kanker. Verder verricht het instituut wetenschappelijk onderzoek en wordt scholing aangeboden.

Naast Fabian Jacobs bestaat de Raad van Toezicht uit Michiel van Roozendaal, Jeroen Rütter en Ginel van Weering. Van Roozendaal is de huidige voorzitter van de rvt. Rütter is oncoloog en bestuurslid bij Coöperatie MSR en Van Weering is bestuurder bij Naviva Kraamzorg.