Per 1 januari is Cedric van der Meulen toegetreden tot de raad van toezicht van HilverZorg uit Hilversum.

Vanwege het einde van de tweede termijn in de rvt zijn Coen Ruijs en Simone Koops op 31 december afgetreden.

Van der Meulen is chief financial officer bij Self-screen BV, een spin-off van Amsterdam UMC en gericht op vroege detectie van cervix kanker. Daarnaast is hij interim-bestuurder bij thuiszorgorganisatie Blinkers BV.