Nieuw lid raad van toezicht opvangorganisatie Neos

Ron Stevens treedt per 1 september toe tot de raad van toezicht van Neos in Eindhoven. Stevens werkt als zelfstandig adviseur en heeft ervaring in zowel het sociaal domein als op het terrein van ruimtelijke ordening en zorgaanbieders. Ook heeft hij ervaring als toezichthouder en beschikt hij volgens de organisatie over een groot relevant netwerk.

“Na het vertrek van de heer Leo Bisschops waren we op zoek naar iemand met kennis van het sociaal domein en wonen, die daarmee het werkveld van Neos goed kent”, zegt Guïljo van Nuland, voorzitter van de raad van toezicht. “In Ron hebben we iemand gevonden die aan dat profiel voldoet en daarmee een goede bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Neos. We kijken uit naar zijn komst.”

De Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) is een regionale organisatie in Eindhoven voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Neos begeleidt kwetsbare mensen naar volwaardige deelname aan de samenleving. Vaak gaat het om dak- en thuisloze volwassenen met een complexe problematiek. De organisatie is in 2000 ontstaat uit de fusie van zeven kleinschalige opvangorganisaties.