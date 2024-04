Nieuw lid raad van toezicht Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland heeft per 1 april Anne Margreet Kremer benoemd als lid raad van toezicht met de portefeuille Financiën en Vastgoed.

Kremer is sinds 2023 bestuurder bij Haag Wonen, met de aandachtsgebieden bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ze heeft bijna 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg: de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de forensische psychiatrie en de laatste jaren in de farmacie bij een ziekenhuisapotheek.

Kremer: “Mijn expertise en ervaring wil ik inzetten voor het realiseren van de doelstellingen van Zonnehuisgroep Amstelland en ook kunnen bijdragen aan de visie dat we het kúnnen als we het wíllen. Met elkaar, ondanks alles wat ons lijkt te belemmeren, er zijn voor onze medemens die onze zorg en aandacht nodig heeft.”

Zonnehuisgroep Amstelland ouderenzorg in de vorm van wijkverpleging, dagbesteding en intensieve herstel- en verpleeghuiszorg in Amstelveen, Amsterdam-Zuid, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.