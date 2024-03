Nieuw lid rvt bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Vanaf 18 februari is Myriam El Khababi lid van de raad van toezicht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. El Khababi is naast algemeen lid raad van toezicht ook voorzitter van de kwaliteitscommissie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

De rvt van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bestaat nu uit vijf leden. Naast El Khababi zijn dat voorzitter Anca Ansink, Jan Engelen (lid auditcommissie), Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic (lid kwaliteitscommissie) en Sven de Langen (voorzitter auditcommissie).

Myriam El Khababi

Naast lid van de rvt is El Khababi advocaat bij Sociaal Advocaten Rotterdam. Zij kijkt uit naar haar inzet voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). “Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een maatschappelijk probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen. Voor de aanpak van geweld is het belangrijk om buiten landsgrenzen te denken en te kijken naar good practices. Ik kijk ernaar uit mee te mogen denken en een sparringpartner te mogen zijn voor alle medewerkers binnen VTRR.”

Bestuurder Debbie Maas kijkt uit naar de samenwerking en geeft aan graag gebruik te willen maken van de kennis en ervaring van El Khababi. “Vanuit vrijwilligerswerk voor slachtoffers van geweld en de praktijk van de sociale advocatuur heeft zij veel inhoudelijke kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling en een interessante visie op wat er nodig is om dat aan te pakken.”