Nieuw lid van rvt Noordwest Ziekenhuisgroep komt uit vastgoedwereld

Siezen (1972) is technisch aardwetenschapper en afgestudeerd in bouwbeheer aan de Technische Universiteit Delft en de University of Reading in Engeland. Hij is Chief Client Officer bij Bouwinvest, een vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers.

Resultaatgerichte verbinder

De raad van toezicht ziet in Siezen een resultaatgerichte verbinder, passend bij de organisatie. De raad is ervan overtuigd dat hij met zijn achtergrond en specifieke expertise de raad van toezicht en daarmee ook Noordwest verder gaat versterken. De raad van bestuur heeft met instemming van de ondernemingsraad, cliëntenraad, verpleegkundige adviesraad en het bestuur van de medische staf Siezen uitgekozen.