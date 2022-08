Nieuw model exoskelet kan met het brein worden aangestuurd

Het nieuwe prototype van exoskelet MARCH VII laat een grote stap voorwaarts zien in de aansturing met hersengolven. Het model is gebouwd door een team studenten aan de TU Delft.

Tijdens de presentatie in de Rotterdamse Maassilo legde de bestuurder van het exoskelet een parcours af met meerdere obstakels. Zo demonstreerde het team dat het erin is geslaagd om het robotpak volledig dynamisch te laten lopen. Twee dieptecamera’s scannen de omgeving en bepalen voor iedere stap de ideale voetpositie.

Eerder was het nodig om voor ieder obstakel te stoppen en een looppatroon te kiezen. Dat dankzij de nieuwe dynamische manier van lopen verleden tijd. Belangrijk, want een voorname toepassing die het project voor ogen heeft is om iemand met een dwarslaesie weer te laten opstaan en lopen en zodoende de kwaliteit van leven te verbeteren.

EEG-aansturing

Bovendien hebben de studenten – die een jaar lang aan het project werkten – het exoskelet voor het eerst laten lopen door middel van breinaansturing. Het zevende Project MARCH-team heeft na veel onderzoek laten zien dat aansturen van het exoskelet mogelijk is met elektro-encefalografie (EEG). Door te denken aan lopen (of juist aan stoppen), kan de drager dit signaal naar het exoskelet sturen, die vervolgens de opdracht uitvoert.

Gebruiksvriendelijk

De verdere communicatie met het exoskelet verloopt voortaan via een app die de studenten ontwikkelden. Ook op het gebied van gebruiksvriendelijkheid zette het team stappen, zo kan de drager voortaan zijn of haar eigen schoenen aanhouden en die in het pak klikken.