Nieuw Nederlands medicijn is mogelijk stapje in de bestrijding van de symptomen van ALS

De Europese medicijnwaakhond EMA geeft zijn fiat aan een Nederlands middel dat in sommige gevallen de symptomen van amyotrofische laterale sclerose (ALS) bestrijdt.

De gevolgen van de ziekte, die tot verlamming leidt en niet te genezen is, kunnen volgens het EMA in een aantal gevallen worden behandeld met Qalsody van Biogen Nederland B.V.

Bij ongeveer 2 procent van de mensen met ALS wordt de aandoening veroorzaakt door een genetische verandering, die de productie van defecte enzymen (eiwitten) veroorzaakt, waardoor zenuwcellen afsterven. Qalsody is een middel waarmee de aanwezigheid van die eiwitten kan worden verminderd, net als de symptomen van ALS.

De Europese Commissie moet beslissen over een vergunning voor het in de handel brengen van Qalsody in de Europese Unie. (ANP)