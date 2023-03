Nieuw onderzoek naar invloed omgevingsfactoren van hartpatiënten

Het programma heet Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention. Doel van het onderzoek is om wetenschappelijke onderbouwde methoden te ontwikkelen om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren, te beginnen bij mensen met hart- en vaatziekten in hun omgeving. Daarbij wordt onder meer onderzocht welke technologische toepassingen een positief effect hebben op gezondheid en het voorkomen van ziektes.

Omgevingsfactoren

Het wetenschappelijke programma start met twee onderzoeksprojecten. Het eerste project heeft als doel duurzame gedragsverandering te bereiken bij mensen met hart- en vaatziekten en hun directe omgeving. De tweede onderzoekslijn is gericht op de identificatie van manieren waarop omgevingsfactoren de effectiviteit van leefstijlinterventies bij hart- en vaatziekten en hun naasten kunnen vergroten.

Bij mensen met hart- en vaatziekten bepalen leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken, meer bewegen of verandering van het eetpatroon, in hoge mate het verloop van de ziekte. Het programma onderzoekt hoe omgevingsfactoren de gezondheid kunnen bevorderen en houdt daarbij rekening met de rol van de naaste omgeving, sociale en economische aspecten die invloed hebben op gezondheid, zoals stress, eenzaamheid of schulden.

Onderbouwing voor brede benadering

Er is steeds meer aandacht voor een bredere benadering van gezondheid, waarin ook welzijn en leefomstandigheden worden meegenomen. “Daarom werken in dit wetenschappelijke programma wetenschappers uit verschillende disciplines samen aan geïntegreerde oplossingen voor een gezondere samenleving”, zegt Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Het voorziet daarmee in de behoefte naar meer wetenschappelijke onderbouwing over de effectiviteit van een bredere benadering. Maar ook in de behoefte naar meer onderbouwing van de impact van technologische toepassingen, zoals slimme gezondheidsapps.”

Kick-start

Het idee is dat het onderzoek een kick-start geeft voor verdere financiering in de vorm van subsidies.