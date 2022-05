Nieuw platform bundelt honderd initiatieven voor fittere zorgmedewerkers

Aandacht voor de fitheid van zorgmedewerkers is hard nodig volgens de initiatiefnemers. Zorg- en welzijnsmedewerkers geven hun fysieke fitheid het rapportcijfer 6,9. Bovendien zijn ze mentaal minder fit dan de rest van werkend Nederland en hebben ze minder energie. Hun privé-werkbalans beoordelen ze met een 6,7. Dat blijkt uit recent onderzoek van PGGM&CO en IZZ.

Platform met initiatieven

Het platform met honderd initiatieven moet daar verandering in brengen en zorgen voor fittere zorgmedewerkers. “Medewerkers in zorg en welzijn hebben met het platform in één oogopslag zicht op de meest gewaardeerde initiatieven van collega’s waarmee zij hun fitheid kunnen verbeteren”, zegt Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO. “Daarnaast kunnen zij direct zelf bijdragen aan de gezondheid van de sector door ook hun eigen fitte ideeën te delen op het platform. Belangrijk, want je kunt een ander pas echt helpen als je goed voor jezelf zorgt.”

Ideeën van de werkvloer

Bastiaan Schoel, Hoofd Collectiviteit en Communicatie bij Stichting IZZ: “De beste ideeën komen van de werkvloer. Luisteren naar zorgmedewerkers is daarom belangrijk, zij weten precies wat er speelt, fysiek, mentaal maar ook sociaal maatschappelijk en financieel. Met elkaar kom je zo tot de beste initiatieven en bereik je meer.”

Vitale sector

John Landman, directeur PFZW, is blij dat de eerste inzendingen al binnen zijn. “Geen initiatief is te gek, zolang het maar bijdraagt aan de fysieke en/of mentale fitheid van zorg- en welzijnsmedewerkers. Als PFZW vinden we een vitale sector erg belangrijk. We willen graag dat onze deelnemers gezond en fit van hun pensioen kunnen genieten.”

Prijzenpakket

Door de stemmen ontstaat uiteindelijk een ranglijst. Wie op nummer één belandt, wint een prijzenpakket met als blikvanger een kickboksclinic van Remy Bonjasky. Een idee insturen kan tot en met 12 juni. De digitale stembus sluit op 26 juni en op 4 juli wordt de winnaar bekendgemaakt.