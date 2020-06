Nieuw platform ondersteunt HR-zorgprofessionals tijdens coronacrisis

Volgens Wieneke Brandt, product director bij XpertHR, heeft de coronacrisis enorm veel gevraagd van het zorgpersoneel. En ook voor HR-teams leverden de nieuwe omstandigheden andere vraagstukken op. “Hoe gaan ze bijvoorbeeld om met besmettingsangst van medewerkers en de enorme hoeveelheid overuren? XpertHR biedt bij deze uitdagingen de helpende hand. Samen met onze partner Hanze advocaat bieden we juridisch correcte en praktisch toepasbare informatie die helpt bij het nemen van beslissingen. Juist in deze tijd willen wij de HR-professional in de zorg ondersteunen en hen toegang geven tot deze informatie”, aldus Brandt tegen FMT Gezondheidszorg.

Specifieke regels

Naast de nieuwe omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, hebben HR-professionals in de zorg in het algemeen met andere uitdagingen te maken dan HR-professionals uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Zo bestaan er in de zorg veel verschillende cao’s met specifieke regels. Ook hebben zij te maken met verplichtingen die voortkomen uit wetgeving zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) en de Wet big. Door deze verschillende onderwerpen en wetten maken het extra belangrijk dat HR-professionals in de zorg over informatie beschikken die is toegespitst op hun branche, aldus XpertHR.

Beperkt gratis toegankelijk

Om HR-professionals in de zorg kennis te laten maken met het nieuwe platform, is het tot 6 juli gratis toegankelijk.