Nieuw spel moet mediawijsheid bij mensen met beperking vergroten

Het spel biedt ondersteuning aan zowel de spelers als hun begeleiders door slimme koppelingen naar leukeronline.nl, een online gids voor professionals in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Het spel is ontwikkeld in samenwerking met de zorgorganisaties ASVZ, Amarant en Amerpoort.

Zorginstellingen

Anke Donders, mediacoach bij zorginstelling ASVZ: “Sinds corona zien we dat mensen met een verstandelijke beperking de digitale wereld actief gebruiken om in contact te komen met hun familie en vrienden. Hoewel digitale media een wereld van mogelijkheden en ontdekkingen opent, brengt het tevens zorgen met zich mee, met name voor deze specifieke doelgroep. De potentiële risico’s, zoals onbedoelde interacties met onbekenden, blootstelling aan ongeschikte inhoud en online misleiding, zijn aanzienlijk. Adequate begeleiding en samen afspraken maken, zijn hierbij van cruciaal belang, waarbij maatwerk een sleutelrol speelt.”

Sonja Heijkamp van Amerpoort vertelt dat het begeleiden van deze groep mensen een unieke aanpak vereist omdat het leergedrag van deze groep over het algemeen anders verloopt. “Er is een aanzienlijke vraag naar lesmateriaal. Deze initiatieven zijn van groot belang en ik hoop dat de overheid in de komende jaren niet alleen meer budget hiervoor vrijmaakt, maar ook meer aandacht vraagt.”