Nieuw verwijsplatform gaat strijd aan met ZorgDomein

ZorgDomein is een cruciale schakel in de zorg om verwijsbrieven en informatie uit te wisselen. Meer dan achtduizend zorginstellingen, waaronder de ziekenhuizen en bijna alle huisartsen, maken er gebruik van. Toen ZorgDomein in het voorjaar te kampen had met technische problemen, leidde dat dan ook direct tot klachten en problemen.

Concurrentie

Tot voor kort was er feitelijk geen alternatief voor het platform, maar daar komt nu verandering in. Mede op verzoek van brancheorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (nvz) en Landelijke Huisartsenvereniging (lhv) neemt het bedrijf Vecozo de handschoen op. Na een aantal regionale pilots lanceert het nu een alternatieve verwijsdienst. Vecozo zegt een “maatschappelijk verantwoord tarief” te hanteren en denkt op prijs de concurrentieslag te kunnen winnen.

Lastenverlichting

“Al meer dan 20 jaar verbinden we met onze dienstverlening organisaties in de zorg – inmiddels ruim 45 duizend – en richten we ons op (administratieve) lastenverlichting, betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg”, licht Vecozo-directeur Han Tanis toe. “Die kennis en ervaring, en natuurlijk het vertrouwen van de samenwerkingspartners in ons brede netwerk, maken dat we deze ontwikkeling konden realiseren en verder kunnen uitbreiden.”

Te veel systemen

In een recent interview met Zorgvisie vroeg ZorgDomein-directeur Paul Simoons zich hardop af hoe zinvol het is om een alternatief systeem op te zetten, dat bijvoorbeeld als back-up dient bij storingen. “Moeten er dan meerdere verwijsplatforms komen? Terwijl elke applicatie die je toevoegt de situatie complexer maakt. Ik denk daarom niet dat een nieuw sub-systeem de oplossing is; er zijn al zoveel systemen in de zorg waar professionals mee werken.”