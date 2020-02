Nieuw zorgplatform St. Anna sorteert voor op pgo

Het St. Anna Ziekenhuis lanceert een nieuw gezondheidsplatform, MijnAnna, De toegang tot het platform is volgens het ziekenhuis de eerste stap voor goede informatie-uitwisseling, betere samenwerking tussen zorgverleners en uiteindelijk ook goede zorg thuis.

Het St. Anna Ziekenhuis heeft bewust niet gekozen voor een klassiek patiëntenportaal, aldus Marianne Acampo, lid van de raad van bestuur van de overkoepelende St. Anna Zorggroep. “Via het gezondheidsplatform kunnen patiënten inde toekomst ook medische gegevens van andere zorgverleners inzien, bijvoorbeeld van andere ziekenhuizen of huisartsen.”

Ook kunnen patiënten op termijn zelf gezondheidsgegevens gaan uploaden zoals gemeten bloeddruk, hartslag of sportprestaties en deze op een veilige manier delen met door hen geselecteerde zorgverleners. Hiermee sorteert het ziekenhuis voor op de toezegging van minister Bruins voor iedere Nederlander gratis gebruik van een pgo (persoonlijke gezondheidsomgeving) mogelijk te maken.

Ziekenhuisopnames voorkomen

MijnAnna werd ontwikkeld in samenwerking met Philips VitalHealth. Het ziekenhuis kwam vorig jaar een strategisch partnerschap overeen met het gezondheidstechnologiebedrijf. Marianne Acampo: “Onze samenwerking is gericht op e-health toepassingen om patiënten beter op afstand te kunnen behandelen. Met als doel vermijdbare ziekenhuisopnames te voorkomen en poliklinische herhaalbezoeken te verminderen met gelijkblijvende of zelfs hogere kwaliteit van zorg.”