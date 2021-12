Nieuwbouw Aafje-verpleeghuis in Kralingen van start

Op vrijdag 19 november is de laatste heipaal geslagen op de bouwplaats aan de Kralingseweg 500 in Rotterdam. Daarmee is het eerste nieuwbouwproject van ‘Hof van Kralingen’ officieel gestart. Naar verwachting wordt het verpleeghuis medio 2023 af. Het verpleeghuis gaat zich specifiek richten op de zorg voor ouderen met dementie.

Deze specifieke heipaal stond vol met handtekeningen, teksten en wensen van medewerkers en bewoners van Aafje Schiehoven. Lesley Nuiten, een betrokken medewerker van Aafje Schiehoven en Peter Ploegsma, lid van de raad van bestuur van Aafje waren aanwezig bij het slaan van de laatste paal. Ploegsma: “Met het slaan van deze heipaal zetten we vol trots de volgende stappen in de bouw van onze nieuwe verpleeghuizen, wij komen tegemoet aan de moderne wensen voor persoonlijke zorg, prettig wonen, een fijne werkomgeving en een gezellige duurzame leefomgeving.”

Klein en groot

Hof van Kralingen wordt een verpleeghuis van vijf etages met in totaal 95 rolstoelvriendelijke eenspersoonswoningen. De bewoners worden onderdeel van woongroepen van maximaal tien mensen, waardoor er voldoende ruimte is voor één-op-één aandacht. Tegelijkertijd zijn er de voordelen van grootschaligheid: een restaurant, een ontmoetingsruimte, behandelfaciliteiten, een bewegingsruimte en dagbesteding.

Bewonersperspectief

De architect van het pand heeft veel inbreng van bewoners, cliënten en naasten meegenomen in het ontwerp. Zo is er onderzocht of het verpleeghuis ook prettig is vanuit een rolstoel. Zijn alledaagse voorwerpen bijvoorbeeld binnen handbereik vanuit en rolstoel? Ook zijn er beleveNISSEN gemaakt – hoekjes in de huiskamers en gangen waar bewoners hun zintuigen middels geur en kleur kunnen laten prikkelen. En net als in renovaties bij Aafjes is ook hier de “slimme badkamer” onderdeel van de appartementen. Deze badkamer kan middels een verschuifbare wand onderdeel worden van de woonkamer, waardoor bijvoorbeeld wassen vanuit bed gemakkelijker wordt.