Nieuwe aanpak leidt tot volle klassen met zorgstudenten bij Zonnehuisgroep Amstelland

Bij Zonnehuisgroep Amstelland was het personeelstekort een groot probleem, vooral door de nasleep van de coronacrisis. “De zorgsector werd na de crisis minder aantrekkelijk om in te werken. Daarnaast legden we als organisatie strenge eisen op aan potentiële werknemers, waardoor we soms geschikte kandidaten moesten afwijzen”, vertelt Jacintha van Duist, teamleider Opleidingen bij de Zonnehuisgroep. Zo bleken het taalvereiste en een toets om het instapniveau te bepalen belangrijke obstakels.

Losse modules

Daarom ontwikkelden Zonnehuisgroep Amstelland en ROC Nova College een nieuwe opleiding. Studenten hoeven door de nieuwe aanpak niet meer de hele opleiding af te ronden voordat ze aan het werk kunnen. Al na een halfjaar kunnen ze aan de slag en losse modules of deelopleidingen volgen voor verdere ontwikkeling. “Zo behouden we de mensen voor de zorgsector die misschien niet in staat zijn om een volledig diploma te halen vanwege verschillende omstandigheden. Met het mbo-certificaat kunnen ze alsnog gekwalificeerd aan het werk”, aldus Joke Christiaans, docent verpleegkunde aan het ROC Nova College.

Wel moeten de studenten, wanneer ze helemaal geen ervaring hebben, in het eerste halfjaar een basiscertificaat behalen om als helpende junior in de zorg te mogen werken en basiszorgtaken uit te voeren. Wanneer ze doorstuderen, zijn de studenten officieel helpende zorg en welzijn en is er een mogelijkheid om door te groeien naar verzorgende IG of verpleegkundige terwijl ze aan het werk zijn. “Ook onze vaste krachten krijgen de mogelijkheid om hun kennis uit te breiden met losse modules”, vertelt Wieteke de Roos, adviseur leren en ontwikkelen bij de Zonnehuisgroep.

Geen uitval

Inmiddels is Zonnehuisgroep Amstelland twee jaar bezig. “De eerste groep moet nog afstuderen, maar we zien bijna geen uitstroom of vroegtijdige uitval, terwijl dat in het mbo-onderwijs wel vaak voorkomt”, zegt Van Duist. De Roos voegt daaraan toe: “Normaal gesproken heb je bij een reguliere zorgopleiding te maken met zo’n 20 á 25 procent uitval en hier bijna niets.”

Het belangrijkste van de nieuwe opleidingsmethode is volgens hen dat iedereen nu een kans krijgt. “Welk niveau ze ook hebben, iedereen is waardevol voor ons. De drempel om te solliciteren is verlaagd, zelfs als je eerder moeite had vanwege je gezin, taalbarrières of vanwege het niveau. Alles is nu veel toegankelijker geworden, waardoor werken in de zorg bij onze organisatie voor iedereen mogelijk is”, besluit Van Druist.