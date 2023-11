Nieuwe afspraken voor deelnemers pensioenfonds PFZW

In het akkoord staat dat partijen, in lijn met het Pensioenakkoord, de ambitie hebben uitgesproken dat deelnemers een ouderdomspensioen kunnen bereiken op 80 procent van het gemiddeld verdiende salaris over een periode van 42 jaar gericht op koopkracht en bestaanszekerheid. Ook is het nabestaandenpensioen verruimd.

Er is gekozen voor de Solidaire premieregeling (SPR), deze biedt mogelijkheden tot het collectief en solidair delen van risico’s, het dempen van het risico op grote schommelingen van de ingegane pensioenen en het behalen van welvaartswinst voor het collectief aan deelnemers.

Momenteel wordt gewerkt aan een transitieplan waarin alles is uitgewerkt in lijn met de ambities en afspraken van het onderhandelaarsresultaat.

PFZW is het op een na grootste pensioenfonds in Nederland.