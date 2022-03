Nieuwe algemeen en medisch directeur bij AbbVie

Ignacio Tudurí begon zijn carrière als neuroloog in zijn geboorteland Spanje. In 2002 maakte hij de overstap naar de farmaceutische sector en werkte voor diverse bedrijven. Binnen AbbVie bekleedde hij de afgelopen ruim tien jaar diverse internationale functies. “AbbVie staat aan de vooravond van een reeks nieuwe introducties en ons portfolio is de afgelopen jaren al flink uitgebreid. Vanuit internationaal perspectief heb ik altijd met veel interesse gekeken naar het Nederlandse zorglandschap.”

Nederlandse nationaliteit

Jonathan Briers is opgeleid als arts aan de Universiteit van Manchester in het Verenigd Koninkrijk en werkte de afgelopen dertig jaar bij verschillende farmaceutische bedrijven in Frankrijk, België en de VS. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als Medical Director bij een aantal bedrijven in Nederland gewerkt en heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. “Het Nederlandse zorgstelsel staat binnen Europa aan de top. Toch is er nog steeds een grote groep mensen die we onvoldoende kunnen helpen.”