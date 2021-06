Nieuwe app laat artsen bieden op waarneemdiensten

Binnen twintig seconden kan een arts via de app een dienst aanbieden, zo beloven de makers van Locum. Waarnemers kunnen het actuele aanbod bekijken en naar eigen inzicht reageren. “Met de app hoop ik huisartsen zoektochten in overvolle chatgroepen te besparen”, zegt initiatiefnemer Joep Lameer. “Tijd die zij veel liever besteden aan hun patiënten.”

Volgens Lameer geeft zijn app antwoord op een aantal problemen waar praktijkhoudende en waarnemende huisartsen vaak tegenaan lopen. Zo biedt Locum de mogelijkheid om te bieden op diensten en dus het onderhandelen gestructureerd te faciliteren. Huisartsen kunnen er ook voor kiezen dit niet te doen, door de dienst tegen een vast tarief aan te bieden.

Daarnaast poogt de nieuwe app het proces inzichtelijker te maken. Als er een bod op een dienst is uitgebracht, wordt die onzichtbaar gemaakt in de app. Wordt het bod geaccepteerd, dan verdwijnt de dienst definitief uit het aanbod. De app zelf is gratis te downloaden, gebruikers betalen alleen als ze een overeenkomst hebben gesloten. Dan betalen beide partijen tien euro.

Nu de app gelanceerd is, is Lameer druk bezig artsen te benaderen om de applicatie in gebruik te nemen. “Op basis van hun opmerkingen en wensen, zal ik de app nog functioneler maken dan hij nu al is”, zegt hij. “Denk aan administratieve mogelijkheden.”