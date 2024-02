Nieuwe award voor groen leiderschap vernoemd naar overleden chirurg

Dit jaar wordt voor het eerst de Jeroen Meijerink Award voor groen leiderschap uitgereikt. De onderscheiding is vernoemd naar onlangs overleden Radboudumc-chirurg Meijerink, een grondlegger van het Landelijk Netwerk de Groene OK.

Jeroen Meijerink, die september vorig jaar overleed, was afdelingshoofd operatiekamers, hoogleraar Innovatieve chirurgie en chirurg in het Radboudumc. Hij zette zich gepassioneerd in voor verduurzaming van de zorg.

Groene leiders diner

De Jeroen Meijerink Award gaat jaarlijks naar een bestuurder die voorop loopt met de integratie van duurzame zorg binnen ziekenhuizen. Een expert-panel, bestaande uit Greet Prins, Cornelis Boersma, Jan Kremer, Corinne Ellemeet, Evelyn Brakema en Frank Willem Jansen, kiest uit de inzendingen vijf genomineerde. Zij komen in juni bij elkaar tijdens een groene leiders diner, om elkaar te ontmoeten en inspireren.

In het najaar zal een onafhankelijke jury een winnaar uit de vijf inzendingen kiezen. De jury bestaat uit Cathy van Beek (voorzitter), Jan Bout (Royal HasKoning), hoogleraar Jacqueline Cramer en Rutger Jan van der Gaag (NVZD). De aanmelding staat open van 15 februari tot en met 15 april. Voor nominatie en voorwaarden zie: www.​seederdeboer.​nl/​groeneleider.

Lees op Zorgvisie het interview met Cathy van Beek, die samen met de NFU, NVZ, SeederDeBoer, initiatiefnemer van de Jeroen Meijerink Award “Milieu is het hart van strategie”