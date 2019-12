Nieuwe behandeling longkanker in basispakket

Interessant voor u

GGD IJsselland opent Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Per 1 januari 2020 start GGD IJsselland het Meldpunt Maatschappelijke Zorg. Dit meldpunt is tijdens kantoortijden bereikbaar voor meldingen voor waar ernstige zorgen om zijn, en voor het aanvragen van een verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Buiten kantoortijden is het meldpunt te bereiken voor een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.