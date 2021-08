Nieuwe bekostiging wijkverpleging moet over inhoud gaan

Een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging moet niet alleen over tarieven, maar ook over de inhoud van de zorg gaan. Daar gaan de betrokken veldpartijen elkaar de komende jaren aan houden. Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, en de NZa hebben hiertoe een convenant gesloten .

Steeds meer mensen doen een beroep op de wijkverpleging. Daardoor zijn er ook steeds meer aanbieders van wijkverpleging gekomen. Dat leidt tot versnippering van de zorg, maar ook tot oplopende kosten. De stijging van de kosten komt in onevenredige mate van zorgaanbieders die geen contract met zorgverzekeraars hebben. Een nieuw bekostigingsmodel moet de prikkel om vooral zo veel mogelijk zorg te leveren tegengaan. Dat moet tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

Verder experimenteren

Aan een nieuwe vorm van bekostiging wordt al jaren gewerkt. Sinds 2016 experimenteerden zorgaanbieders en zorgverzekeraars met een integraal uurtarief. De NZa zag positieve effecten hiervan en adviseerde om hiermee verder te gaan. Vanaf 2022 gaan de partijen nog eens vijf jaar experimenteren met een bekostiging op basis van cliëntprofielen. De tarieven zullen vrij zijn. Dat betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars daarover in de onderhandelingen afspraken mogen maken. Ze mogen dat doen op basis van de kosten per uur, per dag, per week, per maand of per kwartaal. De NZa zal alle afspraken monitoren. Zorgaanbieders die niet mee doen aan het experiment kunnen gebruik blijven maken van de reguliere bekostiging.

Autonoom werken

Een nieuwe bekostiging moet ruimte bieden aan zorgverleners om autonoom te werken. Daarnaast moet de bekostiging preventie, innovatie en samenwerking in de branche stimuleren. Om ervoor te zorgen dat deze doelen niet uit beeld raken, hebben de betrokken partijen een convenant gesloten. Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, en de NZa zetten deze zomer hun handtekening.

Samenwerking over domeinen heen

“In dit convenant geven we met elkaar richting en invulling aan het inrichten van de ruimte binnen de nieuwe bekostiging”, schrijft de NZa. “Vanuit de sector komt een beweging op gang die meer ruimte biedt voor het organiseren van zorg rond de cliënt, samenwerking binnen de wijkverpleging en over de domeinen heen. De nieuwe bekostiging wijkverpleging wil deze beweging zo goed mogelijk faciliteren. Daarvoor zijn er inzichten nodig in de uitkomsten van zorg en contractering waarbij zowel kosten als inhoud belangrijk zijn. Het uitgangspunt is dat de bekostiging een meer inhoudelijk gesprek faciliteert tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en dat daarbij kwaliteit en preventie gestimuleerd worden. Zo bewegen we weg van de productieprikkel en zet de sector maximaal in op samenwerking, digitale zorg, innovatie en zelfredzaamheid van de cliënt.”

Contractering

De NZa benadrukt dat het convenant geen concreet plan van aanpak is om in 2027 tot een definitieve, nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging te komen. “Met de afspraken in het convenant willen partijen met elkaar meer aandacht geven aan de gedragen inrichting en ontwikkeling van het experiment en de gehele bekostiging van de wijkverpleging. Op hoofdlijnen willen we met dit convenant richting geven aan hoe de bekostiging vorm krijgt in de contractering. (..) We benadrukken daarbij dat de contractafspraken altijd gemaakt worden tussen een individuele zorgaanbieder en zorgverzekeraar en dat beide partijen daarin de vrijheid hebben om naar eigen inzicht keuzes te maken.”

Routekaart

Met het convenant publiceert de NZa tot slot een routekaart die de partijen de komende jaren samen gaan volgen. Zorgaanbieders maken in 2021 nog de nodige aanpassingen hun elektronische cliëntdossiers, terwijl zorgverzekeraars de codes voorbereiden voor de registratie van declaraties door Vektis. Vanaf 2022 moet het mogelijk zijn om op basis van cliëntprofielen te declareren. Intussen wordt er ook nog gewerkt aan de invulling van deze cliëntprofielen.

Onderzoek cliëntprofielen

De NZa doet onderzoek naar het verbeteren en doorontwikkelen van de cliëntprofielen door middel van een pilot bij een aantal zorgaanbieders. De resultaten hiervan komen beschikbaar in 2022 voor een update van de cliëntprofielen in 2023. Deze uitkomsten worden met partijen besproken en er worden gezamenlijk afspraken over de toepassing gemaakt. Vanaf 2024 is het registreren en meesturen van de cliëntprofielen verplicht binnen het experiment. Afhankelijk van de ervaringen met de cliëntprofielen bepalen zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk hoe deze worden gebruikt in de contractering. Dat betekent dat het gebruik van de cliëntprofielen lopende het experiment geen extra financiële risico’s met zich meebrengt voor zorgaanbieders of zorgverzekeraars, aldus de NZa.