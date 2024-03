Nieuwe Beroepscode voor psychologen

De beroepscode vormt de leidraad of het ethisch kompas in het beroepsmatig handelen van psychologen en is de basis van hun werk. Vanaf 1 april treedt de nieuwe Beroepscode in werking en vervangt daarmee de Beroepscode uit 2015.

Kwaliteit

De afgelopen twee jaar heeft de centrale commissie beroepsethische zaken van het NIP hard gewerkt om de Beroepscode uit 2015 tegen een kritisch licht te houden, beroepscodes van andere beroepsverenigingen en uit andere landen te vergelijken, input en advies te vragen binnen en buiten de beroepsvereniging en vervolgens de teksten waar nodig te herzien of aan te vullen.

Breed beschikbaar

“We zien de Beroepscode echt als de basis van het kwalitatief handelen van alle Nederlandse psychologen. Daarom stellen we het ook beschikbaar voor iedereen, niet alleen voor onze leden. De Beroepscode is geen eenduidige handleiding, die zomaar antwoord geeft over wat in elke situatie de juiste manier van handelen is. De psycholoog heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid om het op concrete situaties toe te passen,” zegt projectleider Henk Geertsema.