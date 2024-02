Nieuwe bestuurder bij HWW

HWW zorg in Den Haag heeft Menno Riemersma benoemd tot lid van de raad van bestuur per 1 mei aanstaande. Hij volgt Marc Bindels op.

Riemersma heeft een achtergrond in zowel het bedrijfsleven als de zorg. Hij werkt nu bij het Streeklaboratorium in Haarlem. Hij had diverse directierollen bij het Erasmus MC, onder andere als directeur Vastgoed.

Daarnaast heeft Riemersma ervaring opgedaan als (interim) bestuurder bij diverse zorgorganisaties en is hij toezichthouder. Riemersma gaat samen met Greetje de Grooth het bestuur van HWW zorg vormen. HWW is een vvt-organisatie met zeven locaties voor verpleeghuizen en woonzorgcentra en telt 33 wijkzorgteams.