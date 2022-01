Nieuwe bestuurder Brentano Amstelveen

Angelique Schuitemaker is per 24 januari 2022 benoemd tot bestuurder van vvt-organisatie Brentano Amstelveen. Zij volgt Lies Zuidema op die eind februari met pensioen gaat.

Schuitemaker heeft jarenlange eindverantwoordelijke ervaring in de ouderenzorg en was de afgelopen jaren directeur-bestuurder van het Institute for Positive Health waar zij het gedachtegoed positieve gezondheid verder heeft gebracht. Verder is zij bestuursvoorzitter van Vitaal Waterland en lid van de raad van commissarissen van Welwonen en lid van de raad van toezicht van vakbond NU’91.

Nieuwe woon- en zorgconcepten

Brentano verwacht dat met de benoeming van Schuitemaker de volgende stappen in ontwikkeling van nieuwe woon- en zorgconcepten en goed werkgeverschap te kunnen maken. “Ik vind het een eer dat ik samen met alle collega’s van Brentano en organisaties in de regio, Brentano mag laten uitblinken als een Positief Gezonde werkgever waar de zorg op een toekomstbestendige manier wordt verleend”, zegt Schuitemaker in een persbericht.

Verpleeghuiszorg

“Wij danken Lies voor haar enorme betrokkenheid bij Brentano”, zegt rvt-voorzitter Dik van Starkenburg. “Onder haar leiding heeft Brentano de transitie van verzorgingshuis- naar verpleeghuiszorg kunnen maken en heeft zij Brentano stevig verankerd in samenwerkingsverbanden en in de ontwikkeling van zorg en welzijn in Amstelveen.”