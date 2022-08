Nieuwe bestuurder erbij voor SWZ

SWZzorg breidt haar raad van bestuur (rvb) uit met Bertine van Winkel. Per 1 september vormt bestuursvoorzitter Jody Cath een collegiaal bestuur met Van Winkel.

SWZ, die zorg biedt aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel, heeft vanwege het toegenomen takenpakket van de eenhoofdige rvb gekozen voor uitbreiding.

Collegiaal bestuur

De werving is intern gestart en zo zal Bertine van Winkel, al enkele jaren bij SWZ werkzaam als bestuurssecretaris, aantreden als tweede bestuurder. Daarvoor heeft ze geruime tijd gewerkt als consultant voor een bedrijfskundig adviesbureau in de zorg. Per 1 september vormt zij met bestuursvoorzitter Jody Cath een collegiaal bestuur.