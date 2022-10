Nieuwe bestuurder Florence komt uit eigen gelederen

Voor Verbeek is Florence bekend terrein. Sinds eind 2019 is hij directeur Zorg bij de ouderenzorgorganisatie. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de thuiszorg en de zorg in de woonzorgcentra en verpleeghuizen van Florence. Hiervoor was hij onder andere directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en werkte hij bij Allerzorg/Wonen bij September.

Koers

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat Florence onder leiding van Ellen en Martijn de ingezette strategische koers voortzet: zorgen dat cliënten van Florence het leven kunnen blijven leiden dat hun lief is en dat medewerkers het werk kunnen doen dat hun lief is”, zegt Ad Melkert, voorzitter van de raad van toezicht van Florence. “Met zijn kennis, ervaring en gedrevenheid kan Martijn hier een belangrijke bijdrage aan leveren, zeker nu de komende jaren zorgkwaliteit voor de cliënten en beschikbaarheid van gemotiveerde zorgmedewerkers bijzondere aandacht en inzet vragen.”