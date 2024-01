Nieuwe bestuurder Ons Tweede Huis

Mucek start op 15 maart 2024 en zal vanaf dan samen met de huidige bestuurder Susan Veenhoff (53) de raad van bestuur vormen van de groeiende zorgorganisatie uit Noord-Holland.

Cordaan

De afgelopen zeven jaar is Mucek directeur GGZ/LVB+ geweest bij zorgorganisatie Cordaan. “Ik ben mijn hele carrière opgevoed met de inclusiegedachte. Een pluriforme, diverse samenleving waarin iedereen meedoet is een mooiere samenleving. Ons Tweede Thuis is niet alleen een gedegen, goede en betrouwbare organisatie bovenal brengt zij waar zij voor staat ook echt in de praktijk. Voor zo’n organisatie span ik me graag in”.

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is met ruim 3000 cliënten, verdeeld over ruim negentig locaties een regionale zorgorganisatie die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. De stichting is met ruim 2300 medewerkers en ondersteuning van 800 vrijwilligers actief in de regio Amsterdam, Haarlem, Amstelland en de Meerlanden. Vanwege de omvang en complexiteit van de organisatie besloot Ons Tweede Thuis op zoek te gaan naar een tweede bestuurder.

Strategie

Het afgelopen jaar heeft Ons Tweede Thuis de nieuwe strategische koers voor de komende jaren vormgegeven. De nadruk ligt daarin op het bereiken van expertstatus voor specifieke doelgroepen en het versterken van samenwerkingen met naasten en vrijwilligers. Susan Veenhoff: “We spreken de wens uit dat iedereen van waarde kan zijn voor de gemeenschap. Dat geeft veel energie, dat voel ik in de organisatie. Marcel komt op een fantastisch moment. We kunnen samen vorm en inhoud gaan geven aan de nieuwe koers.”