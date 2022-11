Nieuwe bestuurder Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer krijgt Aline Pikaar als bestuurder. Ze neemt per april 2023 het volledige takenpakket over van Harry van den Hoeven.

Van den Hoeven stopt omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort zal bereiken. Vanaf 1 december 2022 tot 1 april 2023 zal Van den Hoeven geleidelijk zijn taken overdragen aan Pikaar.

Unaniem gekozen

Pikaar is sinds 2004 huisarts in Zoetermeer, heeft veel bestuurlijke ervaring in huisartsenland, zowel, lokaal, regionaal als landelijk, en heeft onlangs haar Masteropleiding Bedrijfskunde afgerond. In een open selectieprocedure werd zij unaniem door drie selectieadviescommissies als voorkeurskandidaat aangewezen.

Meerwaarde aantonen

Pikaar is zich bewust van de grote uitdaging die zij op zich neemt. “De eerstelijnszorg staat op een kantelpunt. Grote maatschappelijke uitdagingen van de vergrijzing en arbeidsmarkttekorten zijn al voelbaar. Nu, meer dan ooit, moeten zorgorganisaties hun meerwaarde aantonen en professionals ontzorgen”.