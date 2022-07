Nieuwe bestuurder voor Esdégé-Reigersdaal

Miriam Traudes is na 33 jaar dienstjaren Esdégé-Reigersdaal afgezwaaid als bestuurder. Judith de Heus neemt per 1 september het stokje over als nieuw lid raad van bestuur.

Eind juni heeft Traudes afscheid genomen van Esdégé-Reigersdaal. In die jaren was ze eerst als orthopedagoog en later als hoofd van de Inhoudelijke Ondersteunende Dienst en bestuurder aan de organisatie verbonden. “In het bijzonder heeft zij onze missie en visie weten om te zetten in concrete projecten, zoals de ontwikkeling van het scheiden wonen en zorg, de ontwikkeling van het aanbod voor mensen met een complexe ondersteuningsvraag en de verdere emancipatie van mensen met een beperking”, reageert Huib de Kanter, voorzitter van de raad van toezicht, in een brief.

Opvolger

Traudes wordt opgevolgd door Judith de Heus. Per 1 september 2022 treedt zij toe tot de raad van bestuur van Esdégé-Reigersdaal. De Heus heeft onder meer ervaring als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Momenteel is zij werkzaam als directeur bij Mentaal Beter.

Esdégé-Reigersdaal heeft zo’n 202 locaties waar het zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking, chronische en progressieve ziekte of een psychiatrische beperking.