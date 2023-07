Nieuwe bestuurder voor Malderburch

Malderburch is een woon- en zorgcentrum in Malden, de gemeente Heumen, voor zorg en verpleging voor ouderen met dementie en met een verstandelijke beperking.

Mike Bruggeman

Bruggeman is nu nog directeur zorg van de divisie intramuraal van Vivent, een ouderenzorgaanbieder in Noord-Brabant. Hij heeft ruime ervaring in de publieke sector. Naast de ouderenzorg deed hij die op in de gehandicaptenzorg, de kinderopvang en in het onderwijs.

Paola Peters

Peters startte twee jaar geleden bij Malderburch, dat zich op dat moment in een precaire situatie bevond. De inspectie plaatste de hoofdlocatie Malderburch in Malden, die verpleeghuiszorg biedt, in augustus 2019 voor zes maanden onder verscherpt toezicht en verlengde die vervolgens. De inspectie zag tekortkomingen op punten als methodisch werken, systematisch bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid als ook de medicatieveiligheid. Kort daarop had de instelling “volop te maken met covid-19”, aldus Malderburch.

Malderburch

“Onder Paola Peters bestuurlijke leiding is Malderburch kwalitatief op orde gebracht zodat het verscherpt toezicht opgeheven werd”, meldde de zorgorganisatie eerder dit jaar. De raad van toezicht verwacht met de aanstelling van Bruggeman een kundige bestuurder binnen te hebben gehaald, die Malderburch zal kunnen leiden door alle veranderingen die in de ouderenzorg op dit moment aan de orde zijn. Malderburch staat voor een waardevol leven voor ouderen, waarbij ieder mens ertoe doet. De waarden van de organisatie zijn oprechtheid, samenwerking, balans houden en verantwoordelijkheid nemen.