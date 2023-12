Nieuwe bestuurder voor SKB

Edwin Maalderink is voor het komende half jaar benoemd tot bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

Maalderink start op 15 januari 2024 en volgt Inge de Wit op. De Wit start vanaf maart 2024 als voorzitter van de raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Edwin Maalderink

Maalderink was van 2017 tot en met september dit jaar bestuurder in Gelre Ziekenhuizen. Daar heeft hij onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de meerjarenstrategie, het routeplan digitalisering en het strategisch vastgoedplan.

Daarvoor werkte hij ruim veertien jaar bij het Radboudumc, waarvan de laatste drie jaar als financieel directeur. Ook was hij als adviseur verbonden aan verschillende andere ziekenhuizen waaronder MST in Enschede.

Maalderink is ook lid van het bestuur van ZonMW, een organisatie die in opdracht van de ministeries van VWS en OC&W onderzoek en vernieuwing programmeert en financiert in gezondheid, zorg en welzijn.

Toekomstplan

Er ligt volgens Maalderink een mooi toekomstplan en een goede strategie om aan voort te bouwen. ”Voor inwoners van de Oost-Achterhoek is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op passende, toegankelijke en goed georganiseerde zorg. Nu en in de toekomst. Het SKB is hierin van grote betekenis.”

Voorzitter raad van toezicht Henk Pijlman: “Wij zijn blij met de snelle komst van Edwin Maalderink naar het SKB. Dit zorgt voor continuïteit en maakt een warme overdracht mogelijk”.