Mary van Gent is de nieuwe voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden.

Van Gent volgt hiermee Pieter Kos op, die onlangs afscheid nam van het GGD-bestuur. Kos was sinds 2019 voorzitter van GGD Hollands Noorden.

Mary van Gent

Mary van Gent is wethouder in gemeente Hollands Kroon en sinds 2014 lid van het algemeen en dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden. Zij was daarnaast al langere tijd vicevoorzitter.