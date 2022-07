Nieuwe bestuursvoorzitter Laurens komt over van De Zorgcirkel

Ronald Buijs start per 1 november als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur bij Laurens. Hij komt over van ouderenzorgorganisatie De Zorgcirkel in Noord-Holland. Hij gaat samen met Arjan Bandel het bestuur vormen van Laurens. Jolanda Wakkerman zal tot de start van Buijs aanblijven als interim-voorzitter van de raad van bestuur.