Nieuwe bestuursvoorzitter voor Nederlands Huisartsen Genootschap

Het Nederlands Huisartsen Genootschap verwelkomt een nieuwe bestuursvoorzitter. De Algemene Ledenvergadering heeft donderdag gekozen voor Raymond Wetzels die bestuurslid was van InEen.



Tot 1 januari 2023 was Raymond Wetzels praktijkhoudend huisarts. Hij is onlangs voor vijf jaar geherregistreerd als huisarts, mede op basis van vervangende werkzaamheden als medisch directeur van huisartsencoöperatie Onze Huisartsen in Arnhem.

Naast zijn bestuursplek bij InEen is hij medisch directeur-bestuurder bij de regionale huisartsenorganisatie Onze Huisartsen in Arnhem. Vanuit die rollen bij InEen kende Wetzels NHG al goed.

Medisch directeur

Per 1 februari 2024 start Raymond Wetzels bij het NHG. Zijn functie als medisch directeur bij Onze Huisartsen in Arnhem blijft hij vervullen naast zijn voorzitterschap van het NHG. Hij ziet de functie van voorzitter van de raad van bestuur van het NHG als zijn hoofdtaak.