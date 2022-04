Nieuwe CEO Galapagos Paul Stoffels neemt stokje over

Vandaag eindigt de overgangsperiode en neemt Paul Stoffels het stokje volledig over van oprichter Onno van de Stolpe als de nieuwe CEO van het Belgisch-Nederlands farmaceutisch onderzoeksbedrijf Galapagos, meldt NRC.

NRC schrijft dat de benoeming een zeldzame opleving van de koers gaf. De prijs van een aandeel steeg in de dagen erna met maar liefst een derde. Stoffels heeft echter nog veel te doen omdat het bedrijf inkomsten misliep toen het reumamiddel filgotinib (Jyseleca) niet werd toegelaten tot de Amerikaanse markt. Galapagos zal mogelijk de pijplijn gaan vullen met overnames.

Stoffels heeft veel ervaring op het gebied van R&D en management. Sinds 2012 is hij actief als chief Scientific officer bij Johnson & Johnson. Hij was ook als CEO van Tibotec nauw betrokken bij de oprichting van Galapagos in 1999. Stoffels: “Gesteund door sterke financiële middelen en ondersteund door de langdurige samenwerking met Gilead, ben ik overtuigd van het unieke potentieel van Galapagos.”

De nieuwe CEO spreekt ook zijn respect uit voor Stolpe, die vanuit de start-up een beursgenoteerd bedrijf heeft kunnen neerzetten. Stolpe heeft 23 jaar aan het roer gestaan en ziet in Stoffels een “waardevolle opvolger met diepgaande kennis” van Galapagos.