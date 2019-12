Nieuwe databank moet uitkomsten revalidatiezorg verbeteren

De databank wordt beheerd door de Stichting Revalidatie Impact, een gezamenlijk initiatief van de Patiëntenfederatie, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. “Het is belangrijk te weten waaruit een revalidatiebehandeling bestaat”, licht Hans Rietman van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen het data-offensief toe. “Het is nog belangrijker te weten wat het behaalde resultaat van deze behandeling is voor het functioneren van de patiënt. Alleen door goede verzameling en terugkoppeling van deze gegevens kunnen revalidatieteams leren en verbeteren en optimale zorg geven.”

Netwerk

“Al onze leden doen mee met Revalidatie Impact”, zegt Martijn Klem van branchevereniging Revalidatie Nederland. “Ze zijn essentiële schakels in de zorg van ziekenhuis naar eigen huis. Samen zorgen zij voor een landelijk dekkend netwerk van revalidatie-zorgaanbieders. Met de nieuwe stichting kunnen we ervoor zorgen dat wij samen voldoen aan de standaard die wij van onszelf en die patiënten van ons verwachten.”

Diagnosegroepen

De Stichting Revalidatie Impact start met de verzameling van de behandeluitkomsten bij twee diagnosegroepen, te weten: patiënten die na een beroerte klinisch behandeld worden en patiënten met chronische pijn. Voor de patiënten met een beroerte wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) en voor chronische pijnpatiënten van de Pain Disability Index (PDI). De Stichting Revalidatie Impact wil de verzameling van uitkomstmaten uitbreiden totdat behandelresultaten van alle patiënten in de medisch specialistische revalidatie inzichtelijk zijn.

Relevant

“Het is belangrijk dat bij het bepalen van het succes van een behandeling uitkomstmaten worden gebruikt die ook relevant zijn voor patiënten”, reageert Klaartje Spijkers van de Patiëntenfederatie. “Betrek dus patiënten vanaf het begin, zodat er zaken gemeten worden die zíj belangrijk vinden. Zo leggen patiënten met een progressieve spieraandoening de prioriteit bij het gebruiken van de armen in plaats van het lopen, omdat ze hierdoor langer zelfstandig kunnen zijn. Het gaat om het meten van uitkomsten, die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Daar draait het om in de revalidatie.”