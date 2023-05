Nieuwe directeur-bestuurder NFK

Vervoord heeft kennis en ervaring opgedaan in de patiëntenbeweging, bij verenigingen en behartigde de belangen van verschillende groepen mensen in de samenleving.

Anke Vervoord

Sinds 2016 is Vervoord directeur van Harteraad. De belangenbehartiger voor mensen met een hart- en vaataandoening.

Hiervoor werkte Vervoord onder andere voor UNICEF en de verenigingen VluchtelingenWerk Nederland en Vrouwen van Nu. Ook sprak ze als Nederlands Vrouwenvertegenwoordiger de Verenigde Naties toe. Vervoord is van oorsprong beeldend kunstenaar en studeerde bedrijfskunde.

Vervoord: “Er speelt op dit moment veel binnen de zorg en de oncologie. Hoe kunnen we met de kennis die we hebben, bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken vanuit de behoefte en mogelijkheden van de patiënt? En hoe zorgen we dat de impact van kanker op het leven vermindert? Deze uitdagingen pak ik graag op, samen met de kankerpatiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen, de professionals en de belanghebbende organisaties en instanties.”

De voorzitter van de raad van toezicht Peter Hustinx, is blij met de komst van Anke: ‘Het is fijn dat Anke aan de slag gaat als nieuwe directeur-bestuurder bij NFK. Zij heeft brede ervaring en weet hoe het is om bij een patiëntenorganisatie te werken.