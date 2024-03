Marijke Verbeek is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland (EN).

Op 1 september 2024 neemt zij formeel de rol van de huidige directeur-bestuurder Theo van der Bom over. Theo van der Bom draagt het stokje na 13 jaar over in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Waarnemend directeur

De afgelopen jaren werkte zij als manager Belangenbehartiging bij branchevereniging de Nederlandse ggz, waar zij van eind 2022 tot en met april 2023 ook de rol van waarnemend directeur vervulde. “Als manager Belangenbehartiging bij de ggz heb ik de afgelopen jaren de transitie naar een nieuwe verenigingskoers vormgegeven, en mijn team en de organisatie daarin meegenomen”, aldus Verbeek.