Nieuwe directeur-bestuurder voor Het Hoge Veer

Per 21 mei aanstaande zal De Jong-van Oosten in dienst treden van Het Hoge Veer en samen met Konings de overdracht regelen.

Verpleegkundige

De nieuwe bestuurder komt over van WilgaerdenLeekerweidegroep waar zij momenteel ad interim directeur Zorg extramuraal en behandeling is. Zij begon haar loopbaan in de zorg in 1981 als A-verpleegkundige in het Diaconessen huis te Arnhem.

Hierna werkte ze als verpleegkundige Intensive Care in Rijnstate en als praktijkdocent op de Intensive Care in het Maasziekenhuis te Boxmeer. Vervolgens bekleedde ze verschillende leidinggevende functies in de zorg bij onder andere Pantein en de Zorggroep Limburg. Van 2011 tot 2018 was zij bestuurder van zorginstelling Warmande, waarna ze op interim-basis diverse directie- en bestuurdersfuncties vervuld heeft.