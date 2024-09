Nieuwe directeur bij belangenvereniging KansPlus

Mariska Schutte volgt per 1 november Van de Kaa op als directeur van de vereniging KansPlus.

Mariska Schutte

Mariska Schutte werkt op dit moment als orthopedagoog bij Syndion. Hier is zij betrokken bij diverse woon- en dagbestedingslocaties en bij de sector ambulante begeleiding. Het ontwikkelen en realiseren van behandeltrajecten voor mensen met een communicatief meervoudige beperking, in gezamenlijkheid met naasten en professionals, onderstrepen haar relatie met de kern van het werkterrein van KansPlus.

Schutte: “Zeggenschap en verbinding zijn voor mij belangrijke kernwaarden die ik heb ontwikkeld in de 25 jaar dat ik werkzaam ben in de gehandicaptenzorg, voornamelijk als orthopedagoog bij Syndion. Vol passie om de mens met een verstandelijke beperking en hun verwanten een stem te geven en hun belangen te behartigen, ga ik per 1 november met plezier aan de slag.”

Afscheid

Dickie van de Ka is in totaal veertig jaar werkzaam geweest voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in de landelijke behartiging van ‘haar mensen’. Bij KansPlus werkte zij als beleidsmedewerker, adjunct-directeur, en sinds 2015 als directeur.