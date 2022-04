Nieuwe directeur bij Kenniscentrum Sociaal Domein

Louwe Kater is begin april benoemd tot mede-eigenaar en directeur van Kenniscentrum Sociaal Domein. Hij gaat zich met het kenniscentrum richten op de doorontwikkeling van een regionale naar een landelijke rol in het sociaal domein.

Louwe Kater is bedrijfskundige met bijna 20 jaar ervaring in de HR dienstverlening, waarvan vijftien jaar binnen het publieke domein. De afgelopen vijf jaar was hij directeur bij BMC Wonen en Woningcorporaties.

Capaciteitsvraagstukken

Per 1 april is Kater mede-eigenaar en directeur van Kenniscentrum Sociaal Domein. Over zijn visie op het sociaal domein, de rol van professionals en de capaciteitsvraagstukken van gemeenten vertelt hij: “Wonen, werken en welbevinden hangen met elkaar samen. Problematiek moet je niet versmallen en isoleren vanuit een generieke aanpak maar aanvliegen vanuit de burger. Zelf vind ik de positie van het kind daarin erg belangrijk want bij hen begint de toekomst. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht waar ze wonen of geboren zijn.”

De kersverse directeur en mede-eigenaar zal zich vooral richten op detachering, capaciteitsvraagstukken bij gemeentes en het vergroten van de uitvoeringskracht van de organisaties in het Sociaal Domein. Oprichter, directeur en eigenaar Miquel Wijngaards blijft werken aan verdieping en verbreding van het opleidingsaanbod.