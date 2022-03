Nieuwe directeur bij Raad voor de Kinderbescherming

Met de komst van Mirjam Zeevaart is het directieteam van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) weer compleet. Zeevaart begint op 16 mei, schrijft de RvdK in een online bericht.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is voor Mirjam geen onbekend terrein. Van 2009 tot 2015 werkte ze hier al bij de Directie Justitieel Jeugdbeleid, onder andere als Teamcoördinator aanpak kindermishandeling. Ze startte haar loopbaan bij de Justitiële Jeugdinrichting Rentray en bij de KLPD als criminaliteitsanalist. Ze studeerde Criminologie in Amsterdam.

Kinderbescherming

Herke Elbers, algemeen directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming over de benoeming: “Mirjam Zeevaart brengt relevante werkervaring en kennis mee uit de justitiële sector. Ze heeft daarbij een frisse kijk op zaken. Ze is een waardevolle aanvulling op ons directieteam.”

Zeevaart

Zeevaart kijkt ernaar uit om haar nieuwe collega’s bij de Raad te ontmoeten. “Ik ben blij om samen met hen en met de organisaties in de keten een bijdrage te mogen gaan leveren aan de veiligheid van kinderen in Nederland die in hun ontwikkeling worden bedreigd.”